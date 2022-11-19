Правительство начало эвакуацию жителей Херсонской и Николаевской областей

Об этом сообщает Укринформ.

Государство берет на себя все расходы по эвакуации населения.

"То есть речь о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее. Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т.д.", - заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.