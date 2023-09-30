Правительство США на грани закрытия, поскольку Маккарти планирует голосование в последнюю минуту перед полуночью
Закрытие правительства Соединенных Штатов Америки будет иметь последствия для всей страны, от авиаперевозок до чистой питьевой воды, многие правительственные операции остановятся, хотя услуги, считающиеся важными для общественной безопасности, будут продолжать предоставляться и дальше
Федеральные ведомства проводят последние приготовления, правительство на грани закрытия, а законодатели Конгресса пытаются успеть до критического субботнего дедлайна, поскольку Маккарти планирует голосование в последнюю минуту перед полуночью.
В субботу Палата представителей проголосует за 45-дневный законопроект о краткосрочных расходах, и он будет включать помощь в ликвидацию последствий стихийных бедствий, о которой просил Белый дом.
Законопроект не будет включать 6 млрд долларов в помощь Украине - ключевой уступке, которой требовали многие республиканцы в Палате представителей, что нанесет удар по союзникам Владимиру Зеленскому, лоббировавшему в Конгрессе в начале этого месяца вопрос о дополнительной помощи.
Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что члены Конгресса, в частности республиканец Мэтт Гаец из Флориды, могут попытаться отстранить его от должности через этот законопроект, Маккарти ответил: "Если мне придется рисковать своей работой, чтобы отстаивать интересы американской общественности, я это сделаю ".
Борьба между республиканцами в Палате представителей сыграла центральную роль в том, что Конгресс оказался в тупике по поводу расходов - и пока не ясно, как этот вопрос будет решен, что вызывает беспокойство на Капитолийском холме, поскольку закрытие правительства, если оно произойдет, будет нелегко преодолеть.
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заседают в течение всего субботнего утра, колеблясь между разными вариантами дальнейших действий. Республиканцы настаивали на том, чтобы вынести на голосование в Палате представителей краткосрочную резолюцию о продлении финансирования правительства на 45-дневный срок.
Закрытие правительства, как отмечается, будет иметь последствия для всей страны, от авиаперевозок до чистой питьевой воды, а многие правительственные операции остановятся, хотя услуги, которые считаются важными для общественной безопасности, будут продолжаться и дальше. Ожидается, что Сенат предпримет процедурные шаги, чтобы продвинуть свой собственный план сохранения финансирования правительства – сенатор-республиканец Рэнд Пол пообещал замедлить этот процесс после полуночи из-за возражений против предусмотренного законопроектом финансирования войны в Украине.
"Мы продолжаем работать, пытаясь найти выход из этой ситуации", – сказал Маккарти.
Двухпартийный законопроект Сената предусматривает выделение дополнительных средств на помощь Украине, что вызывает разногласия с Палатой представителей, где многие республиканцы выступают против дальнейшей поддержки разрушенной войной страны.
В пятницу Маккарти заявил, что помощь Украине должна быть изъята из законопроекта Сената.
"Я думаю, будь у нас чистый законопроект без Украины, мы, вероятно, смогли бы провести его через Сенат. Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", - сказал он.
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