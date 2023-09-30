Правительство США на грани закрытия, поскольку Маккарти планирует голосование в последнюю минуту перед полуночью

Федеральные ведомства проводят последние приготовления, правительство на грани закрытия, а законодатели Конгресса пытаются успеть до критического субботнего дедлайна, поскольку Маккарти планирует голосование в последнюю минуту перед полуночью.

В субботу Палата представителей проголосует за 45-дневный законопроект о краткосрочных расходах, и он будет включать помощь в ликвидацию последствий стихийных бедствий, о которой просил Белый дом.

Законопроект не будет включать 6 млрд долларов в помощь Украине - ключевой уступке, которой требовали многие республиканцы в Палате представителей, что нанесет удар по союзникам Владимиру Зеленскому, лоббировавшему в Конгрессе в начале этого месяца вопрос о дополнительной помощи.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что члены Конгресса, в частности республиканец Мэтт Гаец из Флориды, могут попытаться отстранить его от должности через этот законопроект, Маккарти ответил: "Если мне придется рисковать своей работой, чтобы отстаивать интересы американской общественности, я это сделаю ".

Борьба между республиканцами в Палате представителей сыграла центральную роль в том, что Конгресс оказался в тупике по поводу расходов - и пока не ясно, как этот вопрос будет решен, что вызывает беспокойство на Капитолийском холме, поскольку закрытие правительства, если оно произойдет, будет нелегко преодолеть.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заседают в течение всего субботнего утра, колеблясь между разными вариантами дальнейших действий. Республиканцы настаивали на том, чтобы вынести на голосование в Палате представителей краткосрочную резолюцию о продлении финансирования правительства на 45-дневный срок.

Закрытие правительства, как отмечается, будет иметь последствия для всей страны, от авиаперевозок до чистой питьевой воды, а многие правительственные операции остановятся, хотя услуги, которые считаются важными для общественной безопасности, будут продолжаться и дальше. Ожидается, что Сенат предпримет процедурные шаги, чтобы продвинуть свой собственный план сохранения финансирования правительства – сенатор-республиканец Рэнд Пол пообещал замедлить этот процесс после полуночи из-за возражений против предусмотренного законопроектом финансирования войны в Украине.

"Мы продолжаем работать, пытаясь найти выход из этой ситуации", – сказал Маккарти.

Двухпартийный законопроект Сената предусматривает выделение дополнительных средств на помощь Украине, что вызывает разногласия с Палатой представителей, где многие республиканцы выступают против дальнейшей поддержки разрушенной войной страны.

В пятницу Маккарти заявил, что помощь Украине должна быть изъята из законопроекта Сената.

"Я думаю, будь у нас чистый законопроект без Украины, мы, вероятно, смогли бы провести его через Сенат. Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", - сказал он.