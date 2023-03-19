Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в facebook , подводя итоги недели.

"Правительство одобрило законопроект, который дает дополнительно 518 млрд грн на безопасность и оборону. Эти средства пойдут, прежде всего, на выплаты военным, на закупку техники и оборудования. Также еще на 19 млрд грн увеличили резервный фонд государственного бюджета. Усиливаем нашу армию и приближаем победу", – подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, был утвержден План действий Правительства на 2023 год, содержащий более 500 задач. В приоритете: безопасность и оборона, интеграция в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность, восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса, социальная и ветеранская политика.

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Среди важных направлений работы будет обеспечение качественного образования, продолжение децентрализации, реформа государственного управления, защита здоровья украинцев и защита окружающей среды.

"Продолжаем дерегуляцию. Правительство отменило ряд регуляторных инструментов. В частности, в сфере интеллектуальной собственности, в области утилизации отходов, в области производства биотоплива и в сфере импорта сахара. Продолжаем строить свободную регуляторную среду и устранять барьеры для предпринимателей", - отметил Шмигаль.