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Правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги после завершения отопительного сезона

27 января, 2023 пятница
16:52
Экономика

После завершения отопительного сезона в Украине правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Новые повышенные тарифы позволят поднять зарплаты энергетикам

Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ущаповский пояснил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов – ред.)", - отметил глава НКРЭКУ.

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Новости
Украина
отопительный сезон
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