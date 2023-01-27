Правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги после завершения отопительного сезона
После завершения отопительного сезона в Украине правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Новые повышенные тарифы позволят поднять зарплаты энергетикам
Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.
Ущаповский пояснил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.
"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов – ред.)", - отметил глава НКРЭКУ.
- В июле 2022 года Верховная Рада проголосовала за закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.
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