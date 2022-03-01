Правительство Монако ввело экономические санкции в отношении некоторых россиян за войну РФ против Украины
Князь Монако Альберт поддержал санкции, которые мир вводит против Российской Федерации за ее вторжение в Украину, и усилия для вывода российских войск с украинской территории
Об этом сообщает Reuters.
"Княжество приняло и внедрило без промедления процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичных тем, которые употребляются большинством европейских государств", - говорится в сообщении.
Издание передает, что Монако привлекательно для богатых иностранцев, в частности, россиян. Одна из причин - удобные и выгодные налоговые правила.
В то же время имена россиян, чьи активы заморозили, неизвестны.
- Напомним, Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС.
- Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, в том числе - Песков, Скабеева, Фридман и Прилепин. Санкции вступают в силу уже 28 февраля.
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