Правительство Монако ввело экономические санкции в отношении некоторых россиян за войну РФ против Украины

Об этом сообщает Reuters.



"Княжество приняло и внедрило без промедления процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичных тем, которые употребляются большинством европейских государств", - говорится в сообщении.



Издание передает, что Монако привлекательно для богатых иностранцев, в частности, россиян. Одна из причин - удобные и выгодные налоговые правила.



В то же время имена россиян, чьи активы заморозили, неизвестны.



Напомним, Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС.

Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, в том числе - Песков, Скабеева, Фридман и Прилепин. Санкции вступают в силу уже 28 февраля.