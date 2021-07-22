Правительство Молдовы ужесточило правила въезда в страну из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



На территории Молдовы будет устанавливаться список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском распространения заболевания коронавируса. Список стран "красной" и "зеленой" зон будет обновляться еженедельно и вступать в силу с понедельника следующей недели. Список будут публиковать на официальных веб- государственных органов Молдовы.

Гражданам, прибывающим из стран "зеленой" зоны, в которых находились течение последних 14 дней, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Это также касается людей, которые в транзитном порядке пересекали страну красной зоны в течение 24 часов.

Граждане, прибывающие в Молдову без негативного теста, вынуждены будут пройти 14-дневную самоизоляцию. ПЦР-тест и самоизоляция не нужны для тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней, а также детям до 6 лет, гражданам, следующих транзитом через Молдову и другим определенным категориям.

Граждане, прибывающие из стран "красной" зоны, обязаны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Исключение составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител), дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы, а также дети в возрасте от 6 до 18 лет, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Завершить самоизоляцию будет возможно через 7 дней, если результат ПЦР-теста на коронавирус окажется отрицательным.

Справки о негативном ПЦР-тесте, прохождении курса вакцинации или наличие антител должны быть румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.