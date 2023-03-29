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Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней

29 мартa, 2023 среда
20:06
Мир

29 марта на заседании кабинет министров Молдовы принял продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, далее это решение должно поддержать парламент

Об этом информирует NewsMaker.

"Знаю, что есть своего рода усталость и скептицизм по поводу того, что мы продлеваем чрезвычайное положение. Но надо отдавать себе отчет, что рядом с нами идет война, гибнут люди, разрушают инфраструктуру", - сказал премьер Молдовы Дорин Речан.

Сообщается, что война России в Украине затрагивает непосредственно и Молдову: "Правительству нужны инструменты для оперативного вмешательства: это обеспечение мира и стабильности или обеспечение непрерывного предоставления услуг критически важной инфраструктуры".

Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове действует с 24 февраля 2022 года – со дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

  • 20 февраля Молдова заявила о желании начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
  • 5 марта стало известно, что ЕС готовит гражданскую миссию для Молдовы, чтобы помочь ей стать более устойчивой к гибридным угрозам.
  • 23 марта Молдова получила новые пакеты помощи ЕС и Румынии.
Россия
Молдова
Чрезвычайное положение
война с Россией
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