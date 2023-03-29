Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
29 марта на заседании кабинет министров Молдовы принял продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, далее это решение должно поддержать парламент
Об этом информирует NewsMaker.
"Знаю, что есть своего рода усталость и скептицизм по поводу того, что мы продлеваем чрезвычайное положение. Но надо отдавать себе отчет, что рядом с нами идет война, гибнут люди, разрушают инфраструктуру", - сказал премьер Молдовы Дорин Речан.
Сообщается, что война России в Украине затрагивает непосредственно и Молдову: "Правительству нужны инструменты для оперативного вмешательства: это обеспечение мира и стабильности или обеспечение непрерывного предоставления услуг критически важной инфраструктуры".
Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове действует с 24 февраля 2022 года – со дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное