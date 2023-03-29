Об этом информирует NewsMaker.

"Знаю, что есть своего рода усталость и скептицизм по поводу того, что мы продлеваем чрезвычайное положение. Но надо отдавать себе отчет, что рядом с нами идет война, гибнут люди, разрушают инфраструктуру", - сказал премьер Молдовы Дорин Речан.

Сообщается, что война России в Украине затрагивает непосредственно и Молдову: "Правительству нужны инструменты для оперативного вмешательства: это обеспечение мира и стабильности или обеспечение непрерывного предоставления услуг критически важной инфраструктуры".

Напомним, режим чрезвычайного положения в Молдове действует с 24 февраля 2022 года – со дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.