Правительство Молдовы поддержало запрет пророссийской партии "Шор", ее сторонники устроили протест
Кабмин Молдовы поддержал предложение министра юстиции об обращении в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной
Об этом сообщает Newsmaker.
Отмечается, что Кабмин Молдовы одобрил запрос главы Минюста Серджиу Литвиненко. Он предложил обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой объявить пророссийскую партию "Шор" вне закона.
По словам Литвиненко, в запросе достаточно аргументов, свидетельствующих о том, что партия "Шор" действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы.
"По моему мнению, есть все конституционные обстоятельства для подачи этого заявления и признания неконституционности этой партии", - сказал глава Минюста. Кабинет министров единогласно одобрил инициативу.
Тем временем партия "Шор" организовала протест из-за намерений правительства запретить их деятельность через Конституционный суд. Участников существенно меньше, чем на последней масштабной акции в воскресенье, но присутствует не менее нескольких десятков человек.
- 28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. Таким образом, Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну.
- 30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны. 3 ноября после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек.
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