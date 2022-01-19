Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения из-за угроз Газпрома
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе из-за риска прекращения поставок российского газа
Об этом сообщает NewsMaker.
Правительство Молдовы на заседании 19 января одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе на 60 дней из-за риска прекращения поставок газа из России. Теперь это решение должен одобрить парламент.
"Проект предусматривает, что распоряжения чрезвычайной комиссии вступят в силу немедленно после их принятия. Предлагаем ввести режим ЧП на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте", - заявил вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну.
По словам вице-премьер-министра страны Андрея Спыну, Молдова может заплатить лишь $38 из $63 млн, которые она должна Газпрому.
- Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что Газпром официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа, если "Молдовагаз" не оплатит авансовый платеж до 20 января.
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