Правительство Молдовы еще не решило, обращаться ли к другим странам за военной помощью
Молдова получает нелетальную помощь и материалы для пограничных служб, но не решила, обращаться ли к другим странам за военной помощью
Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного вещания Молдовы TRM.
Премьер-министр Республики Молдова утверждает, что даже если страна имеет статус нейтралитета, ее нужно защищать в условиях, когда возникают новые угрозы и вызовы.
В настоящее время Республика Молдова находится в стадии решения вопроса обращаться за военной помощи или нет.
"Мы находимся на том этапе, когда решаем, просить летапльную военную помощь или нет. Боеприпасы, которые есть в армии, даже для учебы, устарели. Как и во многих других областях, времени было вложено немного, и сейчас нам нужно восстанавливаться", - добавила она.
- Напомним, в МИДе Британии решили вооружить Молдову по стандартам НАТО. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов предположил, что Молдова может стать одной из двух стран, которую в будущем планирует захватить Россия.
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