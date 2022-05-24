Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря премьера Раса Якилайтене.

"Публичная поддержка Московским Патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно и человечно, что православные Литвы имеют право исповедовать свою веру без конфликта совести", - заявила она.

По ее словам, в письме Шимоните выразила поддержку обращения верующих и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в возобновлении деятельности Константинопольского Патриархата в Литве "по возможности при встрече с патриархом".

Издание напоминает, с начала российского вторжения в Украину, часть литовских православных священнослужителей просят Варфоломея разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату.

18 мая посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис посетил Константинопольский Патриархат и вручил письмо премьер-министру патриарху Варфоломею.

По словам Якилайтене, в письме премьер-министра отмечается, что православие является вторым по величине традиционным религиозным сообществом в Литве, кроме того, православная община в стране быстро растет, поскольку в стране поселилось более 50 тыс. беженцев из Украины.

"Мы обращаем внимание на то, что решение о возобновлении прихода Константинопольского Патриархата в Литве может принять только Вселенский Константинопольский патриархат – это дело Церкви и верующих. Правительство Литвы будет участвовать в этом процессе в той мере, в какой это необходимо для обеспечения свободы религии, совести и вероисповедания, закрепленного в статье 26 Конституции, для всех жителей Литвы", - заявила пресс-секретарь премьер-министра.

Отметим, ПЦУ на заседании Священного синода объявила о намерении учредить монастырь в Киево-Печерской лавре.

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