Правительство Латвии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление латышского министра обороны Артиса Пабрикса.

В то же время в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет предоставлена украинцам.

Для рассмотрения этого вопроса утром 28 июля было созвано закрытое внеочередное заседание Кабинета Министров.

Отмечается, что в целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн. евро. В пакет помощи входили оружие и индивидуальное снаряжение, а также беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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