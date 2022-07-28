Правительство Латвии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи
28 июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление латышского министра обороны Артиса Пабрикса.
В то же время в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет предоставлена украинцам.
Для рассмотрения этого вопроса утром 28 июля было созвано закрытое внеочередное заседание Кабинета Министров.
Отмечается, что в целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн. евро. В пакет помощи входили оружие и индивидуальное снаряжение, а также беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
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