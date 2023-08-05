Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Правительство Косово уменьшает количество полиции на севере страны для деэскалации напряжения с сербами.

Правительство Косово уменьшает количество полиции на севере страны для деэскалации напряжения с сербами.

5 августа, 2023 суббота
04:43
Мир

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение о 25% сокращении присутствия полиции в северных муниципалитетах страны.

Об этом сообщает Kosovapress.

Глава правительства заявил, что соответствующее решение было принято после встречи полиции с представителями международных сил НАТО в Косово (KFOR) и гражданской миссией Евросоюза EULEX.

"Верховенство права и общественный порядок поддерживаются все лучше. Уже около полутора месяцев у нас не было значительных инцидентов или насильственных протестов. Мы благодарим полицию и граждан за сотрудничество и корректность", - сказал Курти.

В KFOR отметили, что это решение является важным шагом к снижению напряженности в регионе и способствует диалогу.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

Косово
Сербия
Читайте также:
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
3 августа, 2023 четверг
"Динамо" получило первого соперника в Лиге конференций
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
3 августа, 2023 четверг
Леся Гасиджак объяснила, почему некорректно сравнивать затраты на строительство музея с покупкой дронов для армии
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
5 августа
05:59
Обновлено
Взрывы в районе Крымского моста: поврежден российский корабль
05:40
РФ стремится заставить Запад к значительным уступкам в обмен на разблокирование "зернового соглашения", – ISW
05:11
Полупроводники, квантовые технологии и ШИ: США планируют ограничить инвестиции в Китай, - Reuters
04:15
В Минфине назвали размер финансовой помощи Германии
03:47
Правительство расширило границы НПП "Синегора" в Карпатах на 10 тыс. гектаров
03:18
Германия подтвердила участие в саммите по Формуле мира Украины и назвала своего представителя
02:51
Алексей Данилов
Мы будем возить зерно по морю, куда считаем необходимым, не спрашивая разрешения РФ, - Данилов
02:32
F-16
Первая группа украинских пилотов уже готова к учениям на F-16, - Politico
01:47
В Словении после сильных ливней началось наводнение: три человека погибли
01:00
Возвращение законной власти или интервенция: Африканские страны объявили ультиматум мятежникам в Нигере
00:14
Эксклюзив
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
00:01
Украинского боксера обязали провести защиту чемпионского титула
2023, пятница
4 августа
23:36
Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне
23:31
Эксклюзив
Свитан уверен, что вертолеты Беларуси выполняли боевое задание на пересечение границы с Польшей
23:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа
23:20
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следующие цели Украины будут направлены на носители ракет "Калибр": военные итоги недели
23:07
Ллойд Остин
Министры обороны США и Польши обсудили угрозу со стороны Беларуси
22:49
Данилов рассказал, при каких условиях Украина может получить ядерное оружие
22:42
На левобережье Херсонской области россияне имитируют отвод войск, чтобы выявить информаторов
22:15
Лидер сборной Украины за год до Олимпиады-2024 объявила о завершении карьеры
22:15
Украина получила от Германии новую партию военной помощи
21:57
Малиновский нашел два варианта для продолжения карьеры
21:44
На Днепропетровщине разоблачили работника колонии, который обещал заключенному выпустить его раньше
21:42
Жителям Херсонщины и Николаевщины, которые из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли урожай, выплатят компенсацию
21:26
Российский беспилотник атаковал центр Берислава на Херсонщине: тяжело ранен 48-летний мужчина
21:21
В селах и на прифронтовых территориях развернуты мобильные аптечные пункты, - Минздрав
21:17
Свитолина проиграла 4-й ракетке мира на турнире WTA в Вашингтоне
21:07
Эксклюзив
Генерал Романенко объяснил, стоит ли рассчитывать, что у РФ закончатся ракеты
20:46
Иран
Украина прекратит действие соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения
20:45
Умер звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Марголис
20:30
Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в РФ
20:17
В Украине второй раз проверят все укрытия
20:08
OPINION
Позиция "украинцы сами виноваты" дает нам иллюзию контроля
20:04
"Реал" отказался продавать Лунина в испанский топ-клуб
20:00
Маляр: Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ на юге
20:00
Обзор
Победные новости 527-го дня войны: подбит российский десантный корабль, "хлопок" и участие Китая в обсуждении Формулы мира для Украины
19:48
Украина получит от Болгарии 100 бронетранспортеров: решение одобрило правительство
19:36
На Киевщине сообщили о подозрении полицейскому, которого обвиняют в изнасиловании 10-летнего ребенка
19:25
В Мелитополе круглосуточно работает крематорий окупантов. Жители жалуются на постоянную вонь
19:22
коррупция
Более 61% украинцев считают, что побеждать Россию больше всего мешает коррупция на закупках для ВСУ, - опрос
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV