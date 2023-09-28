Правительство компенсирует агропроизводителям часть расходов на разминирование
В планах правительства на 2024 год – компенсация украинским агропроизводителям части расходов на услуги по разминированию. На это в проекте госбюджета заложили 2 млрд грн
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, передает пресс-служба ведомства.
"Полноценное восстановление и восстановление украинской экономики невозможны без разминирования всех территорий. Речь идет, в частности, о землях сельскохозяйственного назначения. Учитывая это, в планах Правительства на 2024 год - компенсация нашим агропроизводителям части расходов на покупку услуг по разминированию на открытых и прозрачных торгах", - сказал Башлык.
Он добавил, что для этого в проекте Государственного бюджета на 2024 год правительство предусмотрело 2 млрд. гривен.
Для быстрого и эффективного проведения разминирования территорий Кабмин также будет стимулировать развитие инновационных производств и будет способствовать привлечению инвестиций в дальнейшее развитие таких предприятий, отметил чиновник.
В настоящее время разминировано около 19 тыс. квадратных километров земли, а до конца года правительство планирует вернуть в использование 165 тыс. га земель сельхозназначения, отметил Башлык.
- В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
- В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
- 20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.
- 22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.
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