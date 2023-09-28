Правительство компенсирует агропроизводителям часть расходов на разминирование

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, передает пресс-служба ведомства.

"Полноценное восстановление и восстановление украинской экономики невозможны без разминирования всех территорий. Речь идет, в частности, о землях сельскохозяйственного назначения. Учитывая это, в планах Правительства на 2024 год - компенсация нашим агропроизводителям части расходов на покупку услуг по разминированию на открытых и прозрачных торгах", - сказал Башлык.

Он добавил, что для этого в проекте Государственного бюджета на 2024 год правительство предусмотрело 2 млрд. гривен.

Для быстрого и эффективного проведения разминирования территорий Кабмин также будет стимулировать развитие инновационных производств и будет способствовать привлечению инвестиций в дальнейшее развитие таких предприятий, отметил чиновник.

В настоящее время разминировано около 19 тыс. квадратных километров земли, а до конца года правительство планирует вернуть в использование 165 тыс. га земель сельхозназначения, отметил Башлык.