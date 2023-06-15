Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинцев: слово за парламентом

Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинцев: слово за парламентом

15 июня, 2023 четверг
21:04
Украина

Хорватское правительство 15 июня выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом пишет HRT.

Как объявил на правительственном заседании премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, "мы поддерживаем инициативу, начатую группами хорватского парламента".

Государственный секретарь хорватского Министерства иностранных дел Зденко Лучич заявил, что парламентская инициатива предусматривает признание Голодомора преступлением геноцида против украинского народа.

Пока непонятно, когда именно парламент Хорватии будет рассматривать соответствующую декларацию.

Отметим, что уже более 30 стран признали советский Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Голодомор
Хорватия
Читайте также:
14 июня, 2023 среда
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
14 июня, 2023 среда
Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
21:06
Зеленский: успех контрнаступления Украины будет означать для РФ проигрыш в войне
20:33
Резников по итогам "Рамштайна": Уверен, что у нас будет "птичья коалиция"
20:28
Росавиация почти полтора года расследует масштабную кибератаку: источники утверждают, что вирус в систему внесла украинка
20:08
OPINION
Диктатор и "квартирный вопрос"
20:00
Обзор
Победные новости 477-го дня войны: к подготовке украинских бойцов привлечены 33 страны на трех континентах, а США, Великобритания, Дания и Нидерланды огласили пакет помощи для ПВО Украины
19:39
В Беларуси разрешили возбуждать уголовные дела против умерших
19:23
Число жертв ракетного удара россиян по Кривому Рогу в ночь на 13 июня возросло до 13
19:11
Кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" начало охрану границы РФ в Белгородской области
19:02
ВСУ за день уничтожили 20 "шахедов", вражеский ЗРК С-300 и 3 склада боеприпасов, - Генштаб
18:27
F-16
Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 началось. Спикер ВС ВСУ сказал, что "процесс растянут"
18:06
OPINION
"Морализатор" Арестович как смерть гуманизма
17:55
Командир бригады, сбившей 6 "кинжалов" над Киевом: "Был шокирован выдержкой военных, они не запаниковали ни на секунду"
17:43
PR
В Украине появился уникальный бренд телевизоров G+ для удобного просмотра фильмов
17:34
Генерал Милли: для подготовки украинских бойцов открыто более 40 учебных центров, привлечены 33 страны на трех континентах
17:23
В результате затопления Олешек разрушены многие дома, количество погибших определить невозможно, - мэр
17:06
Сотни ракет в течение нескольких недель: США, Великобритания, Дания и Нидерланды усилят ПВО Украины
16:52
Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину
16:45
Япония договаривается поставлять артснаряды США, чтобы пополнить запасы, передаваемые Украине, - WSJ
16:39
Швейцария намерена продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard, – Bild
16:28
Партнерский материал
История Хиросимы: как своим шансом на возрождение воспользовался город, уничтоженный ядерной бомбой
16:13
Новости компаний
FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о поддержке добропорядочности в украинском спорте
16:08
OPINION
Бандеровская акула
16:00
Океан Эльзы выпустил клип на песню "Я їду додому", посвященный украинским саперам
15:59
Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду
15:55
Обновлено
Силы обороны за неделю освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении, а в районе Угледара на Донетчине продвинулись до 1 км
15:37
НАТО
США пытаются убедить другие страны поддержать вступление Украины в НАТО, – CNN
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:20
Одессит организовал группу мошенников, которая присваивала telegram-аккаунты украинцев и похищала деньги
15:15
ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ, - Bloomberg
15:13
Эксклюзив
Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня
15:00
На западе снова небольшое похолодание, жарче всего в южной части: прогноз погоды на 16 июня от Натальи Диденко.
14:56
Европарламент согласовал присоединение Украины к Гаагской судебной конвенции
14:53
УПЛ: "Верес" назначил нового главного тренера
14:46
В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи
14:42
НАТО
Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
14:40
Компании-подписанты Приницпов экономического восстановления Украины
Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики
14:14
Помогал российским оккупантам обворовывать односельчан: к 10 годам за решеткой приговорили жителя Харьковщины
14:02
OPINION
"Военкоры" на карантине
13:53
В Дии запустили бета-тест закрытия статуса ФЛП без визитов в госучреждения
13:40
"Техника, которая спасает жизнь": в Минобороны показали пораженный "градом" Bradley и рассказали о состоянии экипажа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV