Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинцев: слово за парламентом

Об этом пишет HRT.

Как объявил на правительственном заседании премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, "мы поддерживаем инициативу, начатую группами хорватского парламента".

Государственный секретарь хорватского Министерства иностранных дел Зденко Лучич заявил, что парламентская инициатива предусматривает признание Голодомора преступлением геноцида против украинского народа.

Пока непонятно, когда именно парламент Хорватии будет рассматривать соответствующую декларацию.

Отметим, что уже более 30 стран признали советский Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.