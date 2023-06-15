Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинцев: слово за парламентом
Хорватское правительство 15 июня выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом пишет HRT.
Как объявил на правительственном заседании премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, "мы поддерживаем инициативу, начатую группами хорватского парламента".
Государственный секретарь хорватского Министерства иностранных дел Зденко Лучич заявил, что парламентская инициатива предусматривает признание Голодомора преступлением геноцида против украинского народа.
Пока непонятно, когда именно парламент Хорватии будет рассматривать соответствующую декларацию.
Отметим, что уже более 30 стран признали советский Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Напомним, 13 июня парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа, 25 мая парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора. 23 мая декларацию об этом принял парламент Словении, 17 мая соответствующее решение принял сенат Франции.
- Также это сделали еще 27 стран и две международные организации: Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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