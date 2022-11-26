Правительство Канады выделило около $7,6 млн на закупку генераторов для Украины

Об этом информирует на странице в твиттере министр международного развития Канады Харджит Саджан .

"Мы выделили 10 миллиолнов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", – написал Саджан.

Министр подчеркнул, что миллионы мирных жителей Украины находятся без электроэнергии.

"В то время как Путин продолжает безрассудно атаковать невинных людей, наша решимость помогать Украине только укрепляется", - добавил Саджан.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры.

ЕС передает Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

ГСЧС после случаев отравления угарным газом от генераторов отметила правила обращения с прибором.

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