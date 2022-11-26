Правительство Канады выделило около $7,6 млн на закупку генераторов для Украины
Канада выделила 10 миллионов канадских долларов, это около 7,6 млн долларов США, на закупку генераторов для Украины
Об этом информирует на странице в твиттере министр международного развития КанадыХарджит Саджан.
"Мы выделили 10 миллиолнов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", – написал Саджан.
Министр подчеркнул, что миллионы мирных жителей Украины находятся без электроэнергии.
"В то время как Путин продолжает безрассудно атаковать невинных людей, наша решимость помогать Украине только укрепляется", - добавил Саджан.
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