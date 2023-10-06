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Правительство Канады создало стипендию в честь жертв авиакатастрофы самолета МАУ, сбитого Ираном

6 октября, 2023 пятница
05:36
Мир

Правительство Канады создало стипендиальную программу для соискателей высшего образования, призванную почтить память погибших пассажиров рейса PS752 самолета компании МАУ, сбитого Ираном в 2020 году

Об этом в Оттаве объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

"Сбиение рейса PS752 было человеческой трагедией огромного масштаба, оборвавшей будущее многих академиков и студентов, которые не только имели прочные связи с канадскими образовательными учреждениями, но и вносили важный вклад в развитие Канады. Эта стипендиальная программа чтит их наследие, предоставляя тем, кто получит знания от их имени", - сказала Жоли.

В МИД напомнили, что среди 176 жертв крушения, 55 были гражданами Канады и 30 – ее постоянными жителями. "Стипендиальная программа памяти рейса PS752 распределит 176 стипендий, каждую – от имени одной из жертв. Студенты канадских колледжей и университетов, в том числе иностранные, смогут подать заявку на получение стипендии, если их отрасль знаний будет соответствовать академическому или профессиональному опыту будет сосредотачиваться на недопущении воздушных катастроф", - рассказали в министерстве.

В МИДе отметили, что Канада продолжает чтить память жертв рейса PS752 и всех воздушных катастроф, а также демонстрировать солидарность с их родственниками и близкими. "Канада и в дальнейшем будет поддерживать жертв рейса PS752, без устали добиваясь для них справедливости и ответственности. Канада и ее партнеры в Координационной группе (Украина, Швеция и Великобритания) продолжают сотрудничать в привлечении Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752, в том числе через в Международный суд ООН", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

Что известно об сбытии рейса PS752

8 января 2020 года незадолго после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух" был сбит рейс PS752 авиакомпании МАУ. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.

Летом того же года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета МАУ. А уже в январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.

В феврале 2021 года стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом . Иран назвал запись фейком. Тогда МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета.

17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал документ "сборником манипуляций". Впоследствии Верховный суд канадской провинции Онтарио признал ущерб самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.

В конце ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752. В январе 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.

В январе 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.

А в апреле 2023 года иранский суд приговорил к заключению 10 военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году. Впоследствии МИД Украины заявил , что вердикты против вероятных виновников сбивания рейса PS752 в Иране – фиктивные, в связи с чем Украина потребует правосудия.

В июле 2023 года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН, обвиняя в нарушении Монреальской конвенции из-за сбития самолета МАУ в январе 2020 года.

Канада
Иран
авиакатастрофа
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