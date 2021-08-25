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Правительство изменило правила пограничного режима в районах у линии разграничения

25 августа, 2021 среда
15:13
Общество

Кабмин внес изменения в правила пограничного режима и режимных ограничений в районах, прилегающих к админкордону и линии разграничения с ВОТУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По решению правительства актуализирован перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Изменена ширина приграничной полосы, которая составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.

Так, установлены определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и ВОТ Автономной Республики Крым. Среди прочего они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий и тому подобное.

Также режимные нововведения распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на период проведения Операции объединенных сил.

В документе уточняется вопрос о выходе в местах массового отдыха населения на водных объектах судов и плавсредств, не подлежащих регистрации и надзору классификационного общества, в территориальное море и внутренние воды Украины и условий эксплуатации объектов базирования в контролируемых пограничных районах. Также определен порядок посадки и высадки пассажиров на средства для развлечений на воде и маломерные буксирные суда в местах массового отдыха населения на воде.

Также правительство определило режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. Об использовании летательных аппаратов их владельцы, эксплуатанты должны проинформировать подразделение Госпогранслужбы не позднее чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.

Сообщается, что изменения были инициированы ГПСУ с целью эффективного реагирования на современные угрозы на государственной границе и в контролируемых пограничных районах и продиктованы изменением административных территорий районов, непосредственно прилегающих к государственной границе, создавая условия для более эффективного мониторинга надводной обстановки и отдыха граждан.

На вебсайте ГПСУ подается перечень городов и районов , на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы.

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