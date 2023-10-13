Правительство изменило правила пересечения границы водителями грузовиков и автобусов

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Теперь перевозчики смогут регистрировать на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса – до трех. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Ранее правила пересечения государственной границы в условиях военного положения предусматривали возможность выезжать из страны одним грузовиком только одному водителю. Для автобусов это количество составляло максимум два водителя.

"Вместе с тем существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от продолжительности и километража маршрута. Речь идет не только о необходимости отдыха водителя и соблюдении норм труда, а о безопасности собственно водителя и пассажиров.

Если же такие нормы нарушаются, то это основание для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

В силу эта норма вступает сразу после публикации соответствующих изменений в Постановление №57.