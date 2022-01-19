Правительство изменило порядок госрегистрации и снятия с учета автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.



"На заседании Кабинета министров Украины принято постановление "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок , других приравненных к ним транспортных средств и мопедов". Это постановление приводит в соответствие с действующим законодательством и совершенствует порядок перерегистрации транспортного средства в случае обращения в сервисный центр МВД относительно транспортного средства, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников", - говорится в сообщении.



Как отметила заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец, "сегодня положения соответствующего Порядка не корреспондируются с положениями законов Украины, которые предоставляют права залогодержателям на продажу залогового имущества - автомобилей, которые были переданы в залог именно этому отдельному кредитору".



Кроме того, требует приведения Порядка в соответствие с Законом № 1701-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об устранении разногласий и осовременении реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве", определяющего, что реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или фиксированной ценой.



"Отныне покупатели предмета обременения смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрацию по новому владельцу предмета обеспечительного обременения", - подытожила Валерия Коломиец.

Кабмин разрешил Укравтодору привлечь кредиты под госгарантии на 20 млрд грн.

Кроме того, правительство выделит общинам 231 млн грн для развития сети ЦНАПов.

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