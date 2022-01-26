Правительство Италии рекомендовало бизнесу отказаться от встречи с Путиным, - La Repubblica

Об этом сообщает La Repubblica.



26 января запланирована видеоконференция Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний. Участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.



Правительство премьера Марио Драги рекомендовало бизнесу отказаться от встречи с президентом России из-за напряженной ситуации в Европе.



"Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению в Украину", - пишет издание.



После этого запроса, по информации газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

Президент США Джо Байден и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не исключают введения персональных санкций США против Владимира Путина в случае нового нападения на Украину.