Правительство Испании выделило дополнительные €8 млрд на оборону

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

Правительство в Мадриде в середине апреля согласовало выделение почти 5 миллиардов и дополнительно еще 3 миллиарда на оборонные закупки. По данным издания, речь идет об истребителях Eurofighter, вертолете NH-90 или боевых колесных машинах 8x8.

Это обязательство Испании инвестировать в вооружение совпадает по времени с информацией о том, что США одобрили продажу Марокко ракетных пусковых установок, подобных тем, которые они поставили Украине. Речь идет о поставках 18 пусковых установок HIMARS и 112 ракет класса "земля-земля" трех разных моделей с дальностью полета от 82 до 305 км.

Шаги соседней страны не остаются незамеченными в Испании. "Марокко и Алжир остаются погруженными в напряженную "дилемму безопасности", на фоне которой встает вопрос Западной Сахары", – отмечается в обнародованном в понедельник отчете о национальной безопасности.

Правительство Испании обязалось достичь 2% ВВП в оборонном бюджете, как того требует НАТО, в 2029 году.