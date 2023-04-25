Правительство Испании выделило дополнительные €8 млрд на оборону
Правительство Испании одобрило два решения о дополнительных инвестициях в оборону на общую сумму 8 миллиардов евро
Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".
Правительство в Мадриде в середине апреля согласовало выделение почти 5 миллиардов и дополнительно еще 3 миллиарда на оборонные закупки. По данным издания, речь идет об истребителях Eurofighter, вертолете NH-90 или боевых колесных машинах 8x8.
Это обязательство Испании инвестировать в вооружение совпадает по времени с информацией о том, что США одобрили продажу Марокко ракетных пусковых установок, подобных тем, которые они поставили Украине. Речь идет о поставках 18 пусковых установок HIMARS и 112 ракет класса "земля-земля" трех разных моделей с дальностью полета от 82 до 305 км.
Шаги соседней страны не остаются незамеченными в Испании. "Марокко и Алжир остаются погруженными в напряженную "дилемму безопасности", на фоне которой встает вопрос Западной Сахары", – отмечается в обнародованном в понедельник отчете о национальной безопасности.
Правительство Испании обязалось достичь 2% ВВП в оборонном бюджете, как того требует НАТО, в 2029 году.
- Напомним, 22 апреля стало известно, что в ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4.
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