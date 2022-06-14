Правительство Испании передало Украине 15 автомобилей скорой
Из них 10 автомобилей получила Государственная пограничная служба
Об этом сообщает ГПСУ.
Королевство Испания передало Украине в качестве помощи 15 автомобилей скорой помощи. Из них 10 автомобилей получили пограничное ведомство.
Как передает ГПСУ, в скорых установлены современные дефибрилляторы и кардиографы. Кроме того, в автомобили загрузили около 2 тонн медицинских препаратов.
ГПСУ также сообщает, что на обратном пути испанские медработники заберут на лечение и реабилитацию 8 украинских воинов, получивших ранения во время боевых действий.
По данным ГПСУ, ранее 16 пограничников уже доставлены на лечение в Испанию.
- Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.27
Покупка 34.27Продажа 35.12
-
EUR
Покупка 35.66Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное