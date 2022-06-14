Об этом сообщает ГПСУ.

Королевство Испания передало Украине в качестве помощи 15 автомобилей скорой помощи. Из них 10 автомобилей получили пограничное ведомство.

Как передает ГПСУ, в скорых установлены современные дефибрилляторы и кардиографы. Кроме того, в автомобили загрузили около 2 тонн медицинских препаратов.

ГПСУ также сообщает, что на обратном пути испанские медработники заберут на лечение и реабилитацию 8 украинских воинов, получивших ранения во время боевых действий.

По данным ГПСУ, ранее 16 пограничников уже доставлены на лечение в Испанию.

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