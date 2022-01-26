Правительство Ирландии призвало РФ отменить масштабные военно-морские учения у побережья страны
В правительстве Ирландии призвали Россию отменить масштабные военно-морские учения у побережья страны, чтобы продемонстрировать свое желание разрядить напряженность в отношениях с Западом из-за Украины
Об этом сообщает Politico .
Некоторые аналитики в области кибербезопасности и военные аналитики опасаются, что учения РФ на территории Ирландии, запланированные на начало февраля, могут быть прикрытием для перерезания подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Америку и Европу, на случай вторжения России в Украину.
Отмечается, что трансатлантическая авиация также должна быть отведена из региона, где должны провести учения, которые будут включать в себя испытания крылатых ракет "Калибр".
По словам аналитика Тома Клонана, Ирландия имеет военно-морской флот из девяти кораблей, не имеет гидролокаторов или военных радаров и практически не имеет военно-воздушных сил, что делает ее идеальным выбором России для морских военных учений, "как слепое пятно Европы" .
Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар сказал, что время и выбор Россией места учений "вполне могут быть демонстрацией силы для Великобритании и Франции", пока РФ наращивает войска на границе Украины.
"Аргумент, который россияне могут привести, состоит в том, что они проводят эти учения в международных водах ежегодно, и это просто совпадение. Но совпадение это или нет, в момент нарастания напряженности, во время реальной озабоченности возможной войны между Украиной и Россией мы считаем, что они должны их отменить. Это продемонстрирует добрую волю, что россияне действительно хотят снизить напряженность", - заявил Вакадкар.
В конце прошлой недели Россия заявила, что ее военно-морской флот проведет масштабные учения с участием всех флотов от Тихого до Атлантического океана. Так, в начале февраля военно-морские учения РФ должны состояться примерно в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.
- Напомним, в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.
- 24 января РФ вывела на обучение 20 боевых кораблей в Балтийском море.
- 25 января Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море.
- 26 января Россия начала масштабные военные учения в Черном море с привлечением более 20 кораблей.
- Также РФ проводит учения мотострелковой дивизии вблизи границы с Украиной в Ростовской области.
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