Правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев

Об этом сообщает Politico

Ирландия - с целью освободить больше места для украинцев - приостановила безвизовый режим для беженцев, прибывающих из многих стран Европы. Такое заявление Ирландия сделала 18 июля вечером, поскольку кровати, предназначенные для прибывших украинцев, заняли беженцы из других стран.

Следовательно, сотни украинцев, преимущественно женщин и детей, с четверга приземлившихся в Ирландии, спали на полу заброшенного здания Дублинского аэропорта. А отныне - 19 июля - будут временно находиться в палаточном городке, возведенном ирландской армией к северу от столицы.

Ирландия – пишет издание – переживает сегодня очень сильный поток беженцев, уезжающих из других стран Европы. В частности, сюда в поисках убежища прибывает вдвое больше людей, чем в пандемию.

Правительство Ирландии решило приостановить действие безвизового режима для беженцев из Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии и Румынии. То есть из тех 20 стран, которые, как и Ирландия, подписали Соглашение Совета Европы об отмене виз для беженцев. Речь идет о пакте 1960 года, позволяющем ищущим защиты в одной стране-подписанте находиться в другой стране-подписанте до трех месяцев без визы.

В публикации говорится, что Ирландия впервые приостановила действие этого соглашения. По этому поводу министр иностранных дел Саймон Ковени отметил, что такой шаг "поможет защитить украинцев и представителей других национальностей, бегущих от войны, поскольку уменьшит случаи злоупотребления этой системой".

В настоящее время в Ирландии уже проживает более 43 000 украинцев.

К ноябрю в Ирландии планируется обустроить 500 модульных домов для украинских беженцев

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