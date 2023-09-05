Об этом пишет India Today.

Бхарат – исконное название страны на языке хинди. Оба слова, Индия и Бхарат, являются официальными и легальными.

"Британцы изменили название Бхарата на Индию. Согласно статье 1 Конституции отмечено: "Индия, то есть Бхарат". Наша страна была известна под названием Бхарат на протяжении тысячелетий... Это древнее название этой страны, которую можно найти в древних санскритских текстах. Название "Индия" было дано колониальным Раджем и таким образом является символом рабства. Название "Индия" следует изъять из конституции", - приводят СМИ слова депутата Нареша Бансала.

Как сообщил руководитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети X (бывший Twitter), официальные приглашения на ужин стран Группы двадцати (G20) были отправлены от имени "президента Бхарата", а не "президента Индии".

Что известно о саммите G20 в Индии

Саммит запланирован на 9-10 сентября.

15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.

28 августа российский диктатор Владимир Путин объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вероятная причина состоит в том, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.