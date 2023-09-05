Правительство Индии рассмотрит инициативу по переименованию страны, - India Today
Правительство Индии, вероятно, примет резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарате во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября
Об этом пишет India Today.
Бхарат – исконное название страны на языке хинди. Оба слова, Индия и Бхарат, являются официальными и легальными.
"Британцы изменили название Бхарата на Индию. Согласно статье 1 Конституции отмечено: "Индия, то есть Бхарат". Наша страна была известна под названием Бхарат на протяжении тысячелетий... Это древнее название этой страны, которую можно найти в древних санскритских текстах. Название "Индия" было дано колониальным Раджем и таким образом является символом рабства. Название "Индия" следует изъять из конституции", - приводят СМИ слова депутата Нареша Бансала.
Как сообщил руководитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети X (бывший Twitter), официальные приглашения на ужин стран Группы двадцати (G20) были отправлены от имени "президента Бхарата", а не "президента Индии".
Что известно о саммите G20 в Индии
Саммит запланирован на 9-10 сентября.
15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.
28 августа российский диктатор Владимир Путин объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вероятная причина состоит в том, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
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