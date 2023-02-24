Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Президент Грузии сожалеет, что ее не пригласили в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ

"Не могу не выразить сожаления из-за того, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию", — заявила она.

"Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должен был быть сегодня в Киеве, и я вовремя выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение", - добавила Зурабишвили.

Она отметила, что грузинский народ неоднократно выражал солидарность с украинским, в частности, через акции.

В то же время политик отметила, что у Грузии нет таких средств помощи, как страны ЕС и НАТО.