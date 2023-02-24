"Правительство Грузии загнало себя в изоляцию": Зурабишвили сожалеет, что ее страна недостаточно помогает Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ
Об этом пишет "Эхо Кавказа".
Президент Грузии сожалеет, что ее не пригласили в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ
"Не могу не выразить сожаления из-за того, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию", — заявила она.
"Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должен был быть сегодня в Киеве, и я вовремя выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение", - добавила Зурабишвили.
Она отметила, что грузинский народ неоднократно выражал солидарность с украинским, в частности, через акции.
В то же время политик отметила, что у Грузии нет таких средств помощи, как страны ЕС и НАТО.
- 23 февраля Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.
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