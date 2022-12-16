Об этом сообщили в "Новости-Грузии".

"В настоящее время идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок. Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь", - отмечает издание.

Известно, что приобретение генераторов для Украины будет происходить согласно постановлению правительства Грузии. На это было выделено 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысяч долларов.

9 декабря Минэнерго сообщило, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона. Отправленная 7 декабря помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВт до 40 кВт.

10 декабря генераторы и трансформаторы передал Украине Азербайджан. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил Украине, составляет около 17,5 млн долларов. В нее входят 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.

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