Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины
Министерство экономики Грузии выделило 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысячи долларов на генераторы разного типа для Украины
Об этом сообщили в "Новости-Грузии".
"В настоящее время идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок. Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь", - отмечает издание.
Известно, что приобретение генераторов для Украины будет происходить согласно постановлению правительства Грузии. На это было выделено 1,5 миллиона лари, или примерно 562 тысяч долларов.
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- 15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.
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