Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Правительство Грузии передает Украине 25 генераторных установок

Правительство Грузии передает Украине 25 генераторных установок

21 декабря, 2022 среда
19:09
Мир

Грузинское правительство отправило Украине гуманитарный груз для помощи в условиях дефицита электроэнергии – 25 генераторов мощностью от 150 до 500 кВт

Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.

Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии. Их общая стоимость – более 1.4 млн лари.

Генераторы, переданные Грузией, – промышленное назначение. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для поставки питьевой воды и других жизненно важных объектов.

  • 15 декабря стало известно, что США передали Киев спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.
  • 18 декабря стало известно, что правительство Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Грузия
война с Россией
помощь Украине
Читайте также:
Віталій Портников
Автор
30 ноября, 2022 среда
Цзян Цзэминь умирает на фоне протестов
Юрій Бутусов
Автор
20 декабря, 2022 вторник
Почему законопроект об уголовной ответственности военных вреден
Президент України Зеленський
21 декабря, 2022 среда
Зеленский отправился с визитом в США: встретится с Байденом и выступит в конгрессе
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 41.14
    Продажа 42.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 декабря
19:08
Разведка и инициатива "Говор Хелп" объявили сбор 20 млн грн на дроны-камикадзе
19:01
Больше всего верил в украинский Крым: Порошенко выразил соболезнования семье Геннадия Афанасьева, погибшего в бою на Луганщине
18:51
Эксклюзив
Если Беларусь вступит в войну, то это государство растворится в российской империи, - генерал-майор СБУ Ягун
18:50
"Поговорить с глазу на глаз": Белый дом назвал причину приглашения Байденом Зеленского на встречу в США
18:50
В Госкино объявили конкурс на должность руководителя Национального центра Александра Довженко
18:48
Как безопасно продавать и покупать онлайн: в Госспецсвязи дали советы украинцам
18:30
ВСУ ликвидировали майора российской разведки, – офицер Штефан
18:20
Владимир Сальдо
Оккупанты заявили о планах вернуться в Херсон в 2023 году
18:14
В Харьковской области тракторист взорвался на мине
18:09
OPINION
Зачем Зеленский ездил в Бахмут?
18:08
Греция
Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, - СМИ
18:04
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:50
У России отобрали ЧЕ по конькобежному спорту и шорт-треку
17:42
Алексей Данилов
"Загнанная в тупик крыса является самой опасной": Данилов заявил, что ближайшие 2-3 месяца войны могут быть решающими
17:14
В Днепропетровской области удалось стабилизировать электроэнергию, - ОВА
17:13
На фронте погиб пленник Кремля крымский активист Геннадий Афанасьев, защищавший Украину с оружием в руках
17:08
Укрзализныця назначила праздничный ретро-поезд на паровозной тяге в Киеве
17:04
Эксклюзив
Под Бахмутом происходит изматывание противника, - военный эксперт Киричевский
16:53
холодильник
Как хранить продукты в холодильнике, когда отключают свет: Минреинтеграции рекомендует
16:52
Отпор вооруженной агрессии РФ: как олигархические медиа продолжают осваивать государственные миллионы
16:47
У Байдена выясняют, как технологии из США оказались в "шахедах", - CNN
16:39
Колизей, опера Сиднея, Европарламент: более 60 известных локаций выключат свет, чтобы собрать средства на генераторы для больниц Украины
16:21
Группа ТІК выпустила песню "Журавли" о погибших в результате войны в Украине
16:04
OPINION
Почему идея ракетных ударов по Москве вредна?
15:58
Путин цинично назвал братским украинский народ и снова упомянул о "денацификации" и "демилитаризации"
15:54
грипп
В Украине зарегистрировали первую смерть в результате гриппа в этом году
15:32
путлер шойгу
Шойгу предложил Путину второй раз за год увеличить численность вооруженных сил РФ
15:32
#hourforukraine: Борис Джонсон поддержал отключение света в знак солидарности с Украиной
15:31
В РФ по делу о взрыве на Крымском мосту задержали 22 россиян и пытают их, - СБУ
15:24
Facebook начал ограничивать пользователей в Литве за эмоциональные упоминания войны в Украине
15:21
Эксклюзив
Карта боевых действий: 15-21 декабря. Бахмут стал кульминационным местом на фронте
15:05
В результате обстрела РФ в Очакове пострадали трое местных жителей, среди них ребенок
14:57
PR
Современные классы, утепленный фасад и яркие муралы: в Подберезцах во Львовской области открыли обновленный лицей
14:55
Партнерский материал
Фонд Slots City обработал более 1200 заявок от переселенцев
14:36
ЧВК Вагнера
Пригожин приехал в колонию, где сидит Алексей Навальный, вербовать заключенных
14:27
Объявлено имя лучшего футбольного тренера Украины в 2022 году
14:20
ВООЗ
Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ, - ВОЗ
14:13
Конгресc США
Конгресс хочет признать Россию "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", - The Hill
14:13
Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских защитников
14:03
OPINION
О танце на граблях, военных в парламенте и критериях выбора
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV