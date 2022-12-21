Правительство Грузии передает Украине 25 генераторных установок
Грузинское правительство отправило Украине гуманитарный груз для помощи в условиях дефицита электроэнергии – 25 генераторов мощностью от 150 до 500 кВт
Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии. Их общая стоимость – более 1.4 млн лари.
Генераторы, переданные Грузией, – промышленное назначение. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для поставки питьевой воды и других жизненно важных объектов.
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