Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.

Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии. Их общая стоимость – более 1.4 млн лари.

Генераторы, переданные Грузией, – промышленное назначение. Их можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для поставки питьевой воды и других жизненно важных объектов.

15 декабря стало известно, что США передали Киев спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.

18 декабря стало известно, что правительство Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа.

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