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Правительство Грузии отрицает покупку страной подсанкционных российских нефтепродуктов

25 июля, 2022 понедельник
21:08
Мир

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что страна "с максимальной ответственностью соблюдает санкции" и не покупает нефтепродукты, на которые были наложены санкции

Об этом информирует Новости-Грузия.

Комментарий Давиташвили стал ответом на обвинения представителя оппозиционной партии «единое Национальное движение» Левана Хабеишвили. Он утверждал, что компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil ввозят в Грузию подпадающие под санкции против России нефтепродукты.

Однако министр экономики Давиташвили отмечает, что приобретенная именно этими компаниями нефть не подпадает под санкции.

"Нефть, закупаемая этими компаниями, не находится под санкциями. Такую же нефть покупают очень многие страны Европы и очень многие страны международного сообщества. В том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики", — заявил Давиташвили.

Министр также подчеркнул, что таможенные структуры Грузии провели "конкретную работу" со стратегическими партнерами по поводу правоприменительных механизмов.

"Все госорганы, представители разных министерств были вовлечены в процесс вместе с экспертами стран-стратегических партнеров, когда определялись конкретные механизмы выполнения санкций. Решения, в том числе по нефти или нефтепродуктам, согласовываются и принимаются с нашими стратегическими партнерами. Поэтому мы можем закрыть этот вопрос ", - заверил Давиташвили.

  • Напомним, 18 июля стало известно, что оппозиционная партия Грузии требует введения визового режима с РФ

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