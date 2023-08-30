Правительство Грузии не позволило президентке Зурабишвили посетить Украину и еще ряд стран
Грузинское правительство запретило президентке Саломе Зурабишвили 22-24 августа посетить Украину
Об этом со ссылкой на администрацию правительства сообщает издание "Грузия Online".
Грузинское правительство отказало Саломе Зурабишвили совершить ряд рабочих визитов: 22-24 августа в Украину, 16 сентября в Швейцарию, 2-3 октября в Польшу, 4-6 октября в Бельгию, с 31 октября по 2 ноября в Данию и 1-2 декабря в Объединенные Арабские Эмираты.
Также было отказано в официальных визитах в Германию, 27-29 сентября в Болгарию, 10-12 декабря в Чехию и 18-20 декабря в Израиль.
Согласно Конституции Грузии президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства, поскольку осуществление внешней политики страны - это полномочия правительства.
- 7 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с грузинским народом в 15-ю годовщину агрессии России и подчеркнул, что украинская победа поборет российскую оккупацию.
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