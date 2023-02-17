Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на совещании с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры речь шла о направлении средств от конфискованных российских активов на восстановление поврежденного жилья украинцев.

"Во исполнение поручений президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через "Дию" украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья. Проанализировали их в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны, определили три направления возмещения: на текущий ремонт, на капитальные ремонтные работы и на полное восстановление разрушенного жилья", - отметил Шмыгаль.



Он отметил, что весь путь от подачи заявки и до восстановления должен быть четким и простым.