Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, подготовка к отопительному сезону включает 4 основных аспекта.

"Первое. Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы", - сказал он. Шмыгаль.

Он сообщил, что, несмотря на войну, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась. Также работают над запасом угля.

"По состоянию на середину июля у нас есть 1,5 млн тонн угля. Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время. Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы до начала отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн. тонн", - отметил премьер-министр.

К подаче тепла готовят предприятия и инфраструктуру. Из бюджета выделили почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке.

"В настоящее время в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону", - добавил он.

Также правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации из-за российского вторжения.

3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться.

11 июля Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова, спрогнозировал оптимистичное ожидание отопительного сезона.

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