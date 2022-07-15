Правительство готовится к разным сценариям отопительного сезона в Украине, - Шмыгаль
В Украине работает соответствующий штаб, занимающийся подготовкой к отопительному сезону. В стране накапливают запасы газа и угля, проверяют предприятия и инфраструктуру и запланировали деньги на случай экстренных ситуаций
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, подготовка к отопительному сезону включает 4 основных аспекта.
"Первое. Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы", - сказал он. Шмыгаль.
Он сообщил, что, несмотря на войну, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась. Также работают над запасом угля.
"По состоянию на середину июля у нас есть 1,5 млн тонн угля. Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время. Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы до начала отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн. тонн", - отметил премьер-министр.
К подаче тепла готовят предприятия и инфраструктуру. Из бюджета выделили почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке.
"В настоящее время в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону", - добавил он.
Также правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации из-за российского вторжения.
- 3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться.
- 11 июля Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова, спрогнозировал оптимистичное ожидание отопительного сезона.
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