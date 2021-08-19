Правительство готовится к новым карантинным ограничениям, - Немчинов
Кабинет министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Украины 24 .
"Мы готовимся к этому. Во-первых, проводится аналитика о том, как этот штамм ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто по всей стране в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - сказал он.
"Кроме того, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом, о том, чтобы привести в порядок все те больничные отделения, которые сейчас были выведены из COVID-больных. Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек ", - сказал он.
- Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 августа повторил свой призыв к гражданам Украины вакцинироваться от коронавирусной болезни.
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