Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения - Шмыгаль
Правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Его изучение должно стать более доступным для украинцев", - говорится в сообщении.
Он отметил, что провел совещание по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта.
"Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, после победы начнется масштабный проект восстановления Украины, и правительство ожидает прихода многих иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес здесь и создавать новые рабочие места.
"Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, высшей заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", - добавил он.
- В феврале в Украине презентовали Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком для украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное