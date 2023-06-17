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Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения - Шмыгаль

17 июня, 2023 суббота
18:47
Общество

Правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Его изучение должно стать более доступным для украинцев", - говорится в сообщении.

Он отметил, что провел совещание по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта.

"Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, после победы начнется масштабный проект восстановления Украины, и правительство ожидает прихода многих иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес здесь и создавать новые рабочие места.

"Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, высшей заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", - добавил он.

  • В феврале в Украине презентовали Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком для украинцев.
Украина
Денис Шмыгаль
правительство Шмыгаля
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