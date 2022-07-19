Правительство готовит законопроект, который позволит производить в Украине Байрактары
Парламент должен ратифицировать соглашение между Турцией и Украиной о строительстве завода
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.
"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", - отметил глава Правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами по вопросам безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.
"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", - отметил Денис Шмыгаль.
Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере $4,5 млрд. Средства, по его словам, поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.
"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают твердо стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
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