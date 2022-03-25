Правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает Эспрессо. ТВ.



"Правительственные чиновники готовят новую программу поддержки для наших переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкую задачу выделить землю быстро для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть, что это временное жилье, после того как мы установим мир, начнем немедленно масштабную восстановление нашего государства, но сейчас людям нужен временный дом, свой дом. И лучше, чтобы этот дом был в Украине, чем где-то за границей", - сказал Зеленский.



Все детали этой поддержки представит премьер-министр Денис Шмигаль.



Также Зеленский отметил, что по программе есть поддержки для людей, которые потратили работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 млрд грн, а сумма выплат составляет 6500 грн.



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