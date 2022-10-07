Правительство Германии выдало визу подозреваемому в шпионаже россиянину, - Spiegel
Правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на протест Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) и спецслужбы другой европейской страны.
Об этом пишет Spiegel.
Россиянин, которого службы классифицируют как шпиона, впервые обратился за визой в Москве в июле. При этом он предъявил приглашение от российского генконсульства в Лейпциге. При рассмотрении сразу же были замечены возражения спецслужб, и его заявление было отклонено.
В ходе переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в России российская сторона, как сообщается, снова подняла этот вопрос и попросила о новом рассмотрении. В августе мужчина подал новое заявление.
Во время второй попытки немецкий консульский отдел уже не заметил подозрения в шпионаже, поэтому виза была предоставлена. Согласно внутреннему расследованию, предупреждение BfV было проигнорировано из-за ошибки.
Между тем, как сообщается, ошибку признали, а визу аннулировали.
Издание отмечает, что такая ситуация вообще стала возможной, среди прочего благодаря тому, что МИД Германии захотел аккредитовать дипломатов в Москве. И себе Германия обязана аккредитовать российских дипломатов в Германии.
Считается, что случайная выдача визы была связана с желанием выразить благодарность российской стороне. Сам факт, что Германия продолжает аккредитацию российских дипломатов, в некоторых государствах воспринимается с подозрением.
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