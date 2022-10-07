Об этом пишет Spiegel.

Россиянин, которого службы классифицируют как шпиона, впервые обратился за визой в Москве в июле. При этом он предъявил приглашение от российского генконсульства в Лейпциге. При рассмотрении сразу же были замечены возражения спецслужб, и его заявление было отклонено.

В ходе переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в России российская сторона, как сообщается, снова подняла этот вопрос и попросила о новом рассмотрении. В августе мужчина подал новое заявление.

Во время второй попытки немецкий консульский отдел уже не заметил подозрения в шпионаже, поэтому виза была предоставлена. Согласно внутреннему расследованию, предупреждение BfV было проигнорировано из-за ошибки.

Между тем, как сообщается, ошибку признали, а визу аннулировали.

Издание отмечает, что такая ситуация вообще стала возможной, среди прочего благодаря тому, что МИД Германии захотел аккредитовать дипломатов в Москве. И себе Германия обязана аккредитовать российских дипломатов в Германии.

Считается, что случайная выдача визы была связана с желанием выразить благодарность российской стороне. Сам факт, что Германия продолжает аккредитацию российских дипломатов, в некоторых государствах воспринимается с подозрением.

15 июня подозреваемого в шпионаже на Россию задержали в аэропорту Лондона.

16 июня разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона, который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге.

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