Правительство Германии вновь может возглавить женщина

Главными претендентами на пост федерального канцлера является 63-летний социал-демократ Олаф Шольц от социал-демократов, 60-летний кандидат ХДС Армин Лашет и 40-летняя Анналена Бербок от зеленых, сообщает Еспресо.TV .



Как отмечает Украинская служба Би-би-си , Элен является партией, которая наиболее симпатизирует Украине, выступает за ее членство в ЕС и последовательно годами призвала остановить строительство "Северного потока-2".

"Для стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) мы хотим держать открытым путь в ЕС", - говорится в программе партии.

Кроме того, лидер немецких зеленых Роберт Хабек в августе предложил предоставить украинской армии летальное оружие.

Анналена Бербок происходит из семьи активистов антивоенного и антиядерного движения, в детстве вместе с родителями участвовала в демонстрациях. Получила образование по политологии и международного права в университетах Германии и Великобритании.

2005 вступила в партию зеленых, а в 2013 году впервые стала депутатом Бундестага.



В 2018 году вместе с литературоведом Робертом Хабек возглавила Партию зеленых.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb