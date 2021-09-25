Правительство Германии вновь может возглавить женщина
Завтра, 26 сентября 2021 года, в ФРГ должны состояться парламентские выборы
Главными претендентами на пост федерального канцлера является 63-летний социал-демократ Олаф Шольц от социал-демократов, 60-летний кандидат ХДС Армин Лашет и 40-летняя Анналена Бербок от зеленых, сообщает Еспресо.TV .
Как отмечает Украинская служба Би-би-си , Элен является партией, которая наиболее симпатизирует Украине, выступает за ее членство в ЕС и последовательно годами призвала остановить строительство "Северного потока-2".
"Для стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) мы хотим держать открытым путь в ЕС", - говорится в программе партии.
Кроме того, лидер немецких зеленых Роберт Хабек в августе предложил предоставить украинской армии летальное оружие.Справка
Анналена Бербок происходит из семьи активистов антивоенного и антиядерного движения, в детстве вместе с родителями участвовала в демонстрациях. Получила образование по политологии и международного права в университетах Германии и Великобритании.
2005 вступила в партию зеленых, а в 2013 году впервые стала депутатом Бундестага.
В 2018 году вместе с литературоведом Робертом Хабек возглавила Партию зеленых.
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