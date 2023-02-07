Правительство Германии разрешило двум компаниям поставить Украине 187 танков Leopard 1, - Business Insider
Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft получили от федерального правительства ФРГ разрешение на поставку в Украину 187 основных боевых танков Leopard 1
Об этом пишет Business Insider.
Федеральное правительство дало зеленый свет на экспорт 187 Leopard 1 от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 имеют происхождение от Rheinmetall, 99 – от FFG. По информации издания, официальные цифры должны быть во вторник.
Однако, как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта транспортных средств еще не обеспечено. Окончательно это должно решиться в ближайшие несколько недель.
Кроме того, ожидается, что первые транспортные средства будут поставлены не ранее середины этого года. Сколько из них, пока неизвестно, говорят инсайдеры, это также зависит от финансирования. Также неясно, будут ли все 187 Leopard 1 боеспособными, или много машин придется использовать как склады запасных частей.
Внутри правительства в частных разговорах также отмечают, что военно-стратегическое значение доставки танков не столько в самих машинах. Скорее, переход на западные танки идет рука об руку со сменой боеприпасов.
Танки Leopard используют калибр стандарта НАТО 105 мм. Это будет означать гораздо лучшее обеспечение Украины боеприпасами, поскольку она не может сама производить их для своих старых советских танков. В долгосрочной перспективе это может, говоря на военном языке, повысить жизнеспособность украинской армии.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- 3 февраля немецкие чиновники одобрили поставку Украине танков Leopard 1 из промышленных запасов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.09
- Актуальное
- Важное