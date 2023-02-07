Об этом пишет Business Insider.

Федеральное правительство дало зеленый свет на экспорт 187 Leopard 1 от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 имеют происхождение от Rheinmetall, 99 – от FFG. По информации издания, официальные цифры должны быть во вторник.

Однако, как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта транспортных средств еще не обеспечено. Окончательно это должно решиться в ближайшие несколько недель.

Кроме того, ожидается, что первые транспортные средства будут поставлены не ранее середины этого года. Сколько из них, пока неизвестно, говорят инсайдеры, это также зависит от финансирования. Также неясно, будут ли все 187 Leopard 1 боеспособными, или много машин придется использовать как склады запасных частей.

Внутри правительства в частных разговорах также отмечают, что военно-стратегическое значение доставки танков не столько в самих машинах. Скорее, переход на западные танки идет рука об руку со сменой боеприпасов.

Танки Leopard используют калибр стандарта НАТО 105 мм. Это будет означать гораздо лучшее обеспечение Украины боеприпасами, поскольку она не может сама производить их для своих старых советских танков. В долгосрочной перспективе это может, говоря на военном языке, повысить жизнеспособность украинской армии.