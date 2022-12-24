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Правительство Германии прогнозирует новое наступление РФ на апрель. Есть два варианта, - СМИ

24 декабря, 2022 суббота
21:34
война с Россией

В новом документе немецкого правительства говорится, что повторное российское наступление, возможно, будет неизбежным и ожидается в апреле 2023 года

Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung , а также немецкие Focus и Kreiszeitung .

Отмечается, что британские спецслужбы не считают возможным, что Россия может начать большое повторное наступление в войне в Украине в ближайшее время, но, по данным NZZ, прогноз Минобороны Германии предусматривает наступление Путина на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом Москва рассчитывает на Беларусь, возглавляемую Александром Лукашенко.

Первый вариант отличается использованием белорусских войск в качестве угрозы и отвлекающего фактора в реальном русском наступлении.

Если белорусские войска появятся на границе с Украиной, "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера". Впрочем, немецкие аналитики отмечают, что Лукашенко, скорее всего, не будет вмешиваться прямо в войну, а максимум развернет свою армию для угрожающих жестов, поскольку целью первого сценария российского наступления будет полное взятие Донбасса под свой контроль.

Читайте также: Россия потеряла два важных преимущества для повторного наступления с территории Беларуси, - Згурец

Во втором сценарии солдаты Лукашенко могут оказаться решающей силой в войне. Вместе с тем такая возможность считается достаточно маловероятной.

Минобороны ФРГ считает, что в этом случае Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта. Но Запад дает четко понять, что Украину следует продолжать поддерживать. Кроме системы Patriot, с этой целью планируется также предоставление Украине танков.

По второму сценарию Беларусь двинулась бы на Киев, а русские солдаты наступали по всему Донбассу. Также агрессор мог бы ударить по западной части Украины.

"Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат", - отмечает Kreisze.

Как пишет в свою очередь Focus, россияне в таком случае будут стремиться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье, отколовшийся от Молдовы регион".

"Для второго сценария необходима российская всеобщая мобилизация, считает министерство (министерство обороны ФРГ - ред.), но это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам". В то же время министр обороны России Сергей Шойгу буквально несколько дней назад заявил, что численность (его - ред.) армии должна быть увеличено до 1,5 миллиона солдат. 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку, заявил сам Путин", - заключает Focus.

  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью. В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.
  • 13 декабря в Беларуси приступили к внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил. Она продлилась до 19 декабря.
  • Также 13 декабря стало известно, что в Брестскую область перебрасывают 103-ю бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ровенщиной. А 15 декабря 38-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перебрасывали в приграничные с Украиной, уже возвращалась обратно в Брест.
  • 20 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Эспрессо рассказал , что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничнии остается контролируемой.

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