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Правительство Германии поддержало легализацию каннабиса. Слово за парламентом

17 августа, 2023 четверг
05:08
Мир

Кабинет министров Германии одобрил законопроект о легализации использования и выращивания каннабиса в рекреационных целях. Далее его должен поддержать парламент

Об этом сообщает Reuters.

По мнению экспертов, новый законопроект потенциально может придать дополнительный импульс аналогичной мировой тенденции.

Закон, который еще должен быть принят парламентом, позволит взрослым иметь до 25 граммов каннабиса, выращивать максимум три растения или приобретать его в некоммерческих учреждениях.

Правительство канцлера Олафа Шольца надеется, что закон обуздает черный рынок, защитит потребителей от зараженной марихуаны и снизит преступность, связанную с наркотиками.

По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, ключевым элементом плана, устраняющего табу на употребление каннабиса, также является кампания по повышению осведомленности о рисках, которые в конечном счете должны ограничить потребление.

По его словам, такая кампания не привлекла бы такого же внимания, если бы она была проведена без изменения закона.

"С нынешними процедурами мы не можем серьезно защитить детей и молодежь, эта тема стала табу", – заявил Лаутербах.

По данным министерства здравоохранения, количество взрослых в Германии в возрасте от 18 до 25 лет, хотя бы раз употреблявших каннабис, почти удвоилось в 2021 году по сравнению с предыдущим десятилетием и составило 25%.

  • Напомним, в июле 2021 года в Германии разрешили продавать медицинский каннабис.
Медицина
Германия
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