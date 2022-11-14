Правительство Германии планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома
Германия национализирует импортера газа компанию SEFE, ранее известную как бывшую дочернюю компанию Газпрома Gazprom Germania
Об этом сообщило министерство экономики в понедельник, 14 ноября.
"Чтобы обеспечить поставки газа в Германии, федеральное правительство передает проблемную газовую компанию Securing Energy for Europe (SEFE) в федеральную собственность. С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата сегодня распорядилось о капитальных мерах в соответствии с Законом об энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Причиной этого шага является угроза банкротства компании после падения российского импорта, что нанесло ущерб на миллиарды евро.
Известно, что SEFE является ключевой энергоснабжающей компанией в Германии. Ранее она была известна как Gazprom Germania и принадлежала российской государственной компании Газпром. После непрозрачной продажи другой российской компании и попытки ликвидации SEFE с апреля находится на попечении Федерального сетевого агентства.
После Uniper SEFE стала второй немецкой компанией, национализированной в результате энергетического кризиса, спровоцированного войной в Украине.
- 21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС. Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.
- 12 ноября стало известно, что Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил.
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