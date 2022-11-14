Правительство Германии планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома

Об этом сообщило министерство экономики в понедельник, 14 ноября.

"Чтобы обеспечить поставки газа в Германии, федеральное правительство передает проблемную газовую компанию Securing Energy for Europe (SEFE) в федеральную собственность. С этой целью федеральное министерство экономики и защиты климата сегодня распорядилось о капитальных мерах в соответствии с Законом об энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Причиной этого шага является угроза банкротства компании после падения российского импорта, что нанесло ущерб на миллиарды евро.

Известно, что SEFE является ключевой энергоснабжающей компанией в Германии. Ранее она была известна как Gazprom Germania и принадлежала российской государственной компании Газпром. После непрозрачной продажи другой российской компании и попытки ликвидации SEFE с апреля находится на попечении Федерального сетевого агентства.

После Uniper SEFE стала второй немецкой компанией, национализированной в результате энергетического кризиса, спровоцированного войной в Украине.

21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС. Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.

12 ноября стало известно, что Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил.

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