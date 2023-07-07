Правительство Германии одобрило закупку боеприпасов для артиллерии и танков ВСУ

Об этом сообщает Europäische Sicherheit und Technik.

5 июля федеральное Министерство обороны и Министерство финансов Германии представило ответственным по принятию решения комитетам девять предложений на закупку боеприпасов.

Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.

Закупки преимущественно предназначены для Украины или вместо поставляемых в Украину боеприпасов. Для Украины предназначены боеприпасы на сумму 203,1 млн евро.

Боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий с принадлежностями (полный выстрел) и дополнительными неконтактными детонаторами закупают по нескольким рамочным контрактам на сумму 322,2 млн евро.

К 2026 году Бундесверу предстоит получить почти 50 тыс. снарядов, а к 2025 году Украине – почти 25 тыс. снарядов. Rheinmetall Waffen Munition и ARGE DiNa155mm GbR – из Diehl и Nammo – были заказаны как подрядчики, и они в свою очередь привлекают многочисленных национальных и международных (например, из Испании и Южной Африки) субподрядчиков.

Рамочные соглашения допускают заказ до 333 333 снарядов и, кроме Федеративной Республики Германии, также включают Украину и другие страны в качестве заказчиков.

На 120-мм танковые боеприпасы для бортовой пушки Leopard 2 выделено 381,1 млн евро, почти треть из которых предназначена для Украины.

К 2025 г. Бундесвер получит более 40 тыс. боеприпасов типов DM11 (многоцелевые) и DM73/DM63A1 (KE), а также соответствующие учебные боеприпасы.

Украина получит 16 500 боеприпасов боекомплекта КЭ и многоцелевого назначения. Кроме того, в рамках рамочных соглашений максимальные объемы боевых боеприпасов для Бундесвера были увеличены со 120 800 до 142 500 и для Украины до 44 тыс. для отдельных типов боеприпасов.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

Из последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будут доставлены в страну до конца июля.

Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи. В то же время, 7 июля глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, поставки которых рассматривает администрация президента США Джо Байдена.

7 июля правительство ФРГ обнародовало очередной пакет военной помощи для Украины, среди прочего содержащий инженерную технику и средства борьбы с дронами.

В этот же день глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, поставки которых рассматривает администрация президента США Джо Байдена.