Об этом сообщает Spiegel.

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Общая стоимость контракта на эти 100 современных самоходных гаубиц составляет 1,7 миллиарда евро, что в несколько раз превышает общую стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Издание отмечает, что вице-канцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ еще 13 апреля. Но KMW подтвердила эту информацию только сейчас. Украина обратилась с предложением купить PzH 2000 еще в апреле.

В компании KMW сказали, что производство систем вооружения должно начаться немедленно. Однако когда именно первые гаубицы в пределах котракта поедут в Украину, пока неизвестно. Ведь производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет.

Украина получила немецкие гаубицы PzH 2000

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