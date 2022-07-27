Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000
Германия продаст Украине 100 PzH 2000 за 1,7 миллиарда евро
Об этом сообщает Spiegel.
Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Общая стоимость контракта на эти 100 современных самоходных гаубиц составляет 1,7 миллиарда евро, что в несколько раз превышает общую стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).
Издание отмечает, что вице-канцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ еще 13 апреля. Но KMW подтвердила эту информацию только сейчас. Украина обратилась с предложением купить PzH 2000 еще в апреле.
В компании KMW сказали, что производство систем вооружения должно начаться немедленно. Однако когда именно первые гаубицы в пределах котракта поедут в Украину, пока неизвестно. Ведь производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет.
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