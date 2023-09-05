Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине
Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи
Об этом говорится на странице правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
- Более 8,5 миллионов патронов;
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов;
- Бронированный мостоукладчик Beaver;
- 32 грузовика Zetros;
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
- 4 пограничных автомобиля;
- 20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производстве продолжаются; также проводятся обучающие мероприятия.
- Сегодня стало известно, что Германия осуществила первую поставку в Украину пятизначного количества снарядов для самоходных установок Gepard.
- Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks сообщил , что поставил Министерству обороны Украины более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости.
- Немецкий производитель оружия Diehl Defense стремится увеличить производство системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить спрос из-за войны РФ против Украины. Бельгия же выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow.
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