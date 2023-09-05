Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине

Об этом говорится на странице правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллионов патронов;

27 тысяч 40-мм боеприпасов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производстве продолжаются; также проводятся обучающие мероприятия.