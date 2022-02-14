Правительство Германии назвал Нормандский формат "очень живым"

Об этом пишет Укринформ .



"Да, в любом случае этот формат, я бы даже сказала, очень живой. Четкое "да", очень живой", - рассказала Кристиане Гоффманн.



Она добавила, что во время встречи нормандских советников в Берлине следующую встречу запланировали на март.

10 февраля украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата. После встречи Андрей Ермак заявил, что политические советники Нормандского формата не смогли прийти к общему документу, но настроены на диалог.

DPA сообщило, что следующую встречу советников Нормандской четверки запланировали на март.

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