Правительство Германии может вдвое сократить помощь беженцам в следующем году, – Reuters
Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году
Об этом сообщает Reuters со ссылками на свои источники.
В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году, по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году, сообщили два источника в правительстве, отказавшихся представиться из-за конфиденциальности встречи.
Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств земель по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.
"По сути земли несут ответственность за размещение и заботу о беженцах", - добавил собеседник.
Правительство также отменит свой вклад в расходы по уходу и интеграции украинских беженцев, добавили источники.
По состоянию на июнь в Германии зарегистрировано более 1,1 млн беженцев из Украины.
- Напомним, 25 сентября министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.
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