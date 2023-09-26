Правительство Германии может вдвое сократить помощь беженцам в следующем году, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылками на свои источники.

В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году, по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году, сообщили два источника в правительстве, отказавшихся представиться из-за конфиденциальности встречи.

Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств земель по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.

"По сути земли несут ответственность за размещение и заботу о беженцах", - добавил собеседник.

Правительство также отменит свой вклад в расходы по уходу и интеграции украинских беженцев, добавили источники.

По состоянию на июнь в Германии зарегистрировано более 1,1 млн беженцев из Украины.