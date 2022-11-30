Правительство Германии хочет передать Украине больше установок "Gepard"
Правительство Германии хочет передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак
Об этом сообщает RND со ссылкой на слова представителя правительства Штеффена Хебештрайта.
Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что страна сможет снова отправить в Украину несколько танков Gepard.
Подробности о снабжении оружием станут известны только после того, как состоится передача.
"Поскольку у бундесвера нет "Gepard" с 2012 года, они не из бундесвера", - сказал Хебестрейт.
Таким образом, остается только возможность из запасов компании-производителя или Катара, где стадионы чемпионата мира по футболу защищены от возможных террористических атак с воздуха немецкими Gepard.
- 14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.
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