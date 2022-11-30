Об этом сообщает RND со ссылкой на слова представителя правительства Штеффена Хебештрайта.

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что страна сможет снова отправить в Украину несколько танков Gepard.

Подробности о снабжении оружием станут известны только после того, как состоится передача.

"Поскольку у бундесвера нет "Gepard" с 2012 года, они не из бундесвера", - сказал Хебестрейт.

Таким образом, остается только возможность из запасов компании-производителя или Катара, где стадионы чемпионата мира по футболу защищены от возможных террористических атак с воздуха немецкими Gepard.

14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

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