Правительство ФРГ разрешило Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.
Федеральное управление картелей Германии позволило концерну Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие в Украине.
Об этом сообщили на сайте германской оружейной компании.
28 сентября Федеральное управление картелей Германии предоставило разрешение на создание совместного предприятия между Rheinmetall и Укроборонпромом (Украинская оборонная промышленность – UDI) в Киеве. Уже подана заявка на получение разрешения от других соответствующих агентств, и ожидается, что оно поступит в ближайшее время.
"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - указали в управлении.
На начальном этапе предприятие будет работать исключительно в Украине. В Германии этот проект не приведет к какому-либо дублированию или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.
В прессрелизе отмечено, что сотрудничество между Rheinmetall и украинским оборонно-промышленным комплексом призвано укрепить оборонный сектор Украины и, наконец, национальную безопасность страны путем постепенного наращивания общих возможностей в сфере оборонных технологий в Украине.
Согласно договору Украина получит преимущества от комплексной передачи технологий, создания возможностей оборонной техники в стране, дополнительной местной добавленной стоимости и от оперативной доставки военной техники из Германии.
В начале сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, переданных в Украину в рамках многосторонней программы, а также непосредственно поставляемых в Украину Германией.
На следующих этапах на основе комплексной передачи технологий партнеры по сотрудничеству намерены совместно производить выбранную продукцию Rheinmetall в Украине.
В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и UDI может предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в том числе для дальнейшего экспорта в Украину.
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