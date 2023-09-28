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Главная Война с Россией Правительство ФРГ разрешило Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

Правительство ФРГ разрешило Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

28 сентября, 2023 четверг
23:15
Война с Россией

Федеральное управление картелей Германии позволило концерну Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие в Украине.

Об этом сообщили на сайте германской оружейной компании.

28 сентября Федеральное управление картелей Германии предоставило разрешение на создание совместного предприятия между Rheinmetall и Укроборонпромом (Украинская оборонная промышленность – UDI) в Киеве. Уже подана заявка на получение разрешения от других соответствующих агентств, и ожидается, что оно поступит в ближайшее время.

"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - указали в управлении.

На начальном этапе предприятие будет работать исключительно в Украине. В Германии этот проект не приведет к какому-либо дублированию или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.

В прессрелизе отмечено, что сотрудничество между Rheinmetall и украинским оборонно-промышленным комплексом призвано укрепить оборонный сектор Украины и, наконец, национальную безопасность страны путем постепенного наращивания общих возможностей в сфере оборонных технологий в Украине.

Согласно договору Украина получит преимущества от комплексной передачи технологий, создания возможностей оборонной техники в стране, дополнительной местной добавленной стоимости и от оперативной доставки военной техники из Германии.

В начале сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, переданных в Украину в рамках многосторонней программы, а также непосредственно поставляемых в Украину Германией.

На следующих этапах на основе комплексной передачи технологий партнеры по сотрудничеству намерены совместно производить выбранную продукцию Rheinmetall в Украине.

В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и UDI может предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в том числе для дальнейшего экспорта в Украину.

  • В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
  • В мае стало известно, что на этом заводе будут производить немецкие танки и БМП. А 10 июля в Rheinmetall рассказали, что откроют завод в Украине в течение 12 недель.
  • 21 июля Армин Паппергер отметил , что Rheinmetall намерена продолжать сотрудничество, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации.
  • К концу лета концерн планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard: работников уже учат в Германии.
  • 19 августа немецкая оружейная компания заявила , что намерена в ближайшие дни начать обслуживание танков в Украине.

Германия
помощь Украине
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